Vogue: Máxima bij best geklede beroemdheden van 2025

Koningin Máxima hoort volgens de Nederlandse editie van Vogue bij de vijftien best geklede beroemdheden van het jaar. Volgens het blad heeft de vorstin zich dit jaar van haar beste kant laten zien “in zowel glamoureuze galalooks als elegante werkkleding”.

“Als we het over goed geklede royals hebben, spant koningin Máxima de kroon”, staat in het artikel op Vogue.nl. “Ze heeft wederom laten zien dat ze niet bang is om trends uit te proberen, zoals de laarzen met slangenprint gecombineerd met een leren midirok waarmee ze de herfst inluidde. Wat staatsdiners en officiële momenten betreft, betoverde Máxima ons onder meer in een rode one-shoulderjurk van Jan Taminiau en een op Diors New Look geïnspireerde outfit.”

De lijst bestaat verder voornamelijk uit Hollywoodsterren als Ayo Edebiri, Greta Lee, Pedro Pascal en Jennifer Lawrence. Ook supersterren Doechii, Miley Cyrus, Dua Lipa en Rihanna blonken volgens Vogue uit met hun looks.