Volle dag voor Haakon en Mette-Marit in Stockholm

Kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen hebben hun driedaagse bezoek aan Zweden afgetrapt met een aantal bezoeken in de hoofdstad Stockholm. Zo gingen ze samen met kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel langs bij een cultureel centrum en openden ze een congres dat werd gehouden bij het Karolinska Instituut. Deze vooraanstaande medische universiteit is een van de belangrijkste van het land en doet veel onderzoek.

Voorafgaand aan het symposium ‘Noorwegen en Zweden – samen sterker’ hielden Haakon en Victoria een inleidende toespraak voor de aanwezigen. In haar toespraak zei Victoria dat er “maar weinig landen in de wereld zo dicht bij elkaar liggen als Zweden en Noorwegen”. “We hebben samenwerkingen en uitwisselingen op het gebied van onderzoek en bedrijfsleven. We delen taal en cultuur, en een diepe liefde voor de natuur en het buitenleven”, aldus de Zweedse kroonprinses, die ook opriep in de toekomst te blijven samenwerken.

“Duurzaamheid en de energietransitie vragen ​​om nieuwe kennis, nieuwe onderzoeksgebieden en nieuwe kennisinstellingen. Veel van deze kennis en expertise bevinden zich in onze landen. Onze landen hebben de kracht om te innoveren. Wij hebben de groene oplossingen die de wereld nodig heeft. Maar als we die verandering willen bereiken, moeten we samenwerken.” Ook de Noorse minister van Handel en Industrie, Jan Christian Vestre, en de Zweedse minister van Handel en Industrie, Karl-Petter Torwaldsson, betraden het podium voor een discussie met investeerders en CEO’s.

Na het congres ging het gezelschap naar het Cultuurhuis, waar de vier in de bibliotheek in gesprek gingen met een aantal kinderen over boeken. Ook waren er auteurs van kinderboeken aanwezig. Bij aankomst werden Victoria, Mette-Marit, Haakon en Daniel verwelkomd door belangstellenden die buiten met Noorse en Zweedse vlaggetjes zwaaiden. In het Koninklijk Paleis kregen de twee koppels van koning Carl Gustaf en koningin Silvia een lunch aangeboden. De dag wordt afgesloten op de Noorse ambassade.

Haakon en Mette-Marit zijn ook dinsdag nog in Stockholm. De laatste dag brengen ze door in Göteborg.