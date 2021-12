Volop aandacht voor jarige prinses Amalia op tv

Op televisie wordt volop aandacht besteed aan prinses Amalia die dinsdag haar achttiende verjaardag viert. Op Net5 is maandagavond de documentaire Prinses Amalia: tiener op weg naar de troon te zien. De AVROTROS komt een dag later op NPO 1 met de special Amalia 18 jaar.

Net5 strikte voor de film onder anderen oud-burgemeester van Wassenaar Jan Hoekema die vertelt over zijn ervaringen met de Oranjes. Zo blikt hij onder meer terug op de keer dat hij werd gebeld door het hof toen een jonge Amalia was gevallen met haar fiets en hij de vraag kreeg of de fietstunnel waar dat was gebeurd niet een “ongelukkige bocht” had.

In de documentaire komen ook verslaggever Sam Hoevenaar en entertainmentdeskundige Bart Ettekoven aan het woord. Royaltyfotograaf Patrick van Katwijk vertelt over zijn bijzondere momenten met de prinses.

Haar rol

Dionne Stax sprak voor de special van AVROTROS met verschillende mensen over het leven van Amalia en haar rol als troonopvolger. Zo zijn onder anderen koningshuiskenner Rick Evers en Peter Rehwinkel, staatsrechtkenner en schrijver van een boek over de prinses, te zien.

Stax ging ook in gesprek met dressuuramazone Anky van Grunsven die terugblikt op hoe ze Amalia, die zelf ook graag paardrijdt, ooit les heeft gegeven. Couturier Edouard Vermeulen van het Belgische modehuis Natan, een merk dat de prinsessen en hun moeder graag dragen, vertelt hoe de prinses al op jonge leeftijd een eigen smaak had. “Ze weet heel goed wat ze wil. Ongelooflijk, die persoonlijkheid. Ik vind het fantastisch.”