Voor het eerst een vrouwelijke eerste koetsier op Prinsjesdag

Dit jaar rijdt voor het eerst een vrouwelijke eerste koetsier mee met Prinsjesdag. De eerste koetsier bestuurt de glazen koets met daarin koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia.

De glazen koets wordt voortgetrokken door acht Friese paarden met de namen Zelman, Welmer, Coen, Arnoud, Cillian, Valke, Ziert en Xerox. De gala-glasberline, waarin prinses Alexia, prinses Ariane, prins Constantijn en prinses Laurentien zitten, wordt voortgetrokken door vier Gelderse paarden, Bienko, Quando, Nigel en Rocco.

Tijdens evenementen zoals Prinsjesdag is de eerste koetsier van het Koninklijk Staldepartement verantwoordelijk voor de paarden en het rijtuig. Ook ziet de eerste koetsier toe op het veilige in- en uitstappen van de koninklijke familie.