Voor het eerst hiphop-act mee op staatsbezoek: met de tijd mee

Lloydscompany trad met het Koningsdagconcert al op voor de koninklijke familie en nu staat de hiphoptheater-company ook tijdens het staatsbezoek aan Zuid-Afrika op de planken. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima nemen de Rotterdamse choreograaf Lloyd Marengo, de Nederlandse muzikanten van de band HAYP, een strijkkwartet en vijf dansers van de Soweto Skeleton Movers uit de Zuid-Afrikaanse township Soweto mee. “We zijn de eerste act ooit uit de hiphop-urban-scene die de contraprestatie mag verzorgen, dat is echt heel bijzonder”, zegt Marengo tegen het ANP. Het staatsbezoek aan Zuid-Afrika is van 18 tot en met 20 oktober.

De groep gaat tijdens die zogeheten contraprestatie, een culturele voorstelling van het koningspaar als dank voor de gastvrijheid, de voorstelling Unbreakable vertonen. Die gaat op 10 oktober in Nederland in première. Het thema is “wat er ook gebeurt met jou in het leven, hoe vaak je ook zal vallen, je zult altijd weer moeten opstaan”, zo omschrijft Marengo de boodschap van de show, die is opgebouwd uit de Zuid-Afrikaanse dans pantsula, visuele beelden, de dans bone breaking en dynamische choreografie.

De contraprestatie is een traditie tijdens het staatsbezoek. Meestal gaat het om klassieke muziek of dans. Zo nam het koningspaar al eens strijkorkest Amsterdam Sinfonietta (België), harpiste Lavinia Meijer (Zuid-Korea), het Nederlands Dans Theater (Griekenland) en Musica Amphion (Japan) mee. “Ik vind het bijzonder dat het nu een andere vorm van kunst is. En het past ook bij de tijd dat zoiets verandert”, vindt Marengo. “We krijgen een andere kijk op kunst en wat dat is, er komt een nieuwe stroming aan.”

Township

Soweto is een township nabij Johannesburg en heeft een grote rol gespeeld in de strijd tegen de Apartheid. In die tijd werden zwarte mensen uit de ‘witte gebieden’ verdreven, naar Soweto. Marengo is blij dat de dansers uit deze township nu een groot podium krijgen. “Het zijn dansers die niet altijd de juiste waardering krijgen. Ze hebben niet altijd een podium, en nu spelen ze opeens voor het Nederlandse koningspaar en de Zuid-Afrikaanse president. Ze waren enthousiast toen ze het hoorden.”

Hoe het koningspaar precies bij de groep is uitgekomen, weet Marengo niet zeker, maar hij heeft wel een vermoeden. “Ik raakte tijdens de uitblinkerslunch in gesprek met koningin Máxima”, vertelt Marengo, die was uitgenodigd vanwege het winnen van de dansprijs de Gouden Zwaan. “Ze vroeg of ik haar eens wilde uitnodigen, want ze was heel benieuwd. En een paar maanden later werden we gebeld: ik twijfelde geen moment.”