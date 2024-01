Voormalig hofmaarschalk Margrethe zag aftreden niet aankomen

Ove Ullerup, een voormalige hofmaarschalk van de Deense koningin Margrethe, zag het niet aankomen dat de 83-jarige monarch haar aftreden zou aankondigen. Dat zei hij in een uitzending van de Deense omroep DR, waarin meerdere mensen hun ervaringen over Margrethe deelden.

“Ik zag het nu niet aankomen”, aldus Ullerup, die elf jaar lang nauw samenwerkte met Margrethe. Van 2003 tot 2014 was hij de hofmaarschalk. “Ik moet dan ook bekennen dat ik, net als zoveel anderen, verrast was”, vertelde hij. “Het is nu niet zo’n verdrietig moment omdat we de koningin nog onder ons hebben”, stelde Ullerup.

Margrethe kondigde in haar oudejaarsspeech aan dat ze afstand doet van de Deense troon, waar zij al 52 jaar op zit. De koningin is de eerste Deense vorst in 900 jaar tijd die aftreedt. Haar voorgangers in die tijd zaten tot hun overlijden op de troon. In 1146 gaf een Deense vorst, koning Erik de derde, voor het laatst de troon op.

Zondag volgt kroonprins Frederik, het oudste kind van Margrethe, haar op als vorst van Denemarken. Na haar abdicatie houdt Margrethe een vertegenwoordigende rol. Zo kan ze haar zoon vervangen als hij niet aanwezig is. De eerste vervanger voor Frederik is echter zijn zoon Christian, die kroonprins wordt als Frederik koning is.