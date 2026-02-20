Voormalig prins Andrew prominent op Britse voorpagina’s

De foto waarop Andrew Mountbatten-Windsor onderuitgezakt op de achterbank van een auto zit nadat hij donderdagavond het politiebureau had verlaten, domineert vrijdagochtend de Britse kranten. Vrijwel zonder uitzondering hebben de dagbladen deze foto van persbureau Reuters op de voorpagina gezet, blijkt uit een overzicht van de BBC.

Ex-prins Andrew werd donderdagochtend aangehouden in verband met zijn nauwe banden met de overleden zedendelinquent en investeerder Jeffrey Epstein. Hij zou hem vertrouwelijke informatie hebben gegeven. Andrew heeft herhaaldelijk gezegd niets verkeerd te hebben gedaan.

De Daily Express heeft bij de foto de reactie van koning Charles gezet, waarin hij zegt dat “de wet zijn beloop moet hebben”. Ook The Guardian heeft voor dat deel uit de reactie van de koning gekozen.

Daily Mail kiest voor het woord “ondergang” naast een ingezoomde versie van de achterbankfoto. Volgens de tabloid is Andrew “uitgemergeld, beschaamd en gekweld”. De Daily Telegraph kopt met “Andrew gearresteerd”, terwijl The Times voor iets vergelijkbaars heeft gekozen. De krant spreekt van de “grootste crisis voor de monarchie sinds de troonsafstand”.

Volgens The Mirror heeft de voormalige prins “geen plek om zich te verschuilen”. The Sun heeft “Nu zweet hij wel” op de voorpagina gezet, verwijzend naar eerdere opmerkingen van de ex-prins dat hij niet kon zweten.

Alleen Metro en de Financial Times hebben de ‘vrijlatingsfoto’ niet op de voorpagina gezet. Metro heeft voor een ander beeld gekozen, en de financiële krant laat het bij een kort bericht zonder foto.