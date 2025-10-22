Voormalige auto die Frederik als trouwcadeau kreeg staat te koop

De auto die de Deense koning Frederik en koningin Mary cadeau kregen toen zij in 2004 trouwden, wordt te koop aangeboden. Volgens het Noorse blad Se og Hør is het voertuig voor 550.000 Deense kronen (omgerekend ruim 73.000 euro) te koop.

Het gaat om een zwarte Mitsubishi Lancer 2.0 Evo VIII. Volgens het Deense CC-Cars, dat de verkoop bemiddelt, staat er minder dan 14.000 kilometer op de teller. Daarvan werd 8000 kilometer in het eerste jaar afgelegd door toenmalig kroonprins Frederik, die de auto daarna verkocht. De tweede eigenaar heeft er in twintig jaar ongeveer 5000 kilometer mee gereden. De topsnelheid van de Japanse auto ligt op 245 kilometer per uur.

De prijs is inclusief btw, maar exclusief belastingen die er nog over betaald moeten worden. Volgens Nikolaj Jeppesen, verkoper bij CC-Cars, is het moeilijk te zeggen hoe hoog de belastingen zullen zijn. “De auto is alleen op naam van Frederik geregistreerd en de eigenaar na hem heeft de auto niet geregistreerd en heeft er dus ook nooit belasting over betaald”, zegt hij tegen Se og Hør. “Het is dus aan de Deense belastingdienst om te bepalen hoeveel belasting een nieuwe eigenaar moet betalen als de auto wordt geregistreerd.”

Jeppesen verwacht dat een verzamelaar van bijzondere voertuigen de oude auto van Frederik en Mary mogelijk aankoopt. In dat geval zal de auto waarschijnlijk ook niet op kenteken worden gezet, waardoor de belastingkwestie ook dan niet van belang is.