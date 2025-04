Voormalige bodyguard van prins William en Harry overleden

Graham Craker, de voormalige bodyguard van prins William en prins Harry, is op 77-jarige leeftijd overleden. Dat melden Britse media maandag. Craker liep onder meer in 1997 achter de jonge prinsen bij de uitvaart van hun moeder prinses Diana.

Na de wandeling van St James’ Palace naar Westminster Abbey, waar de dienst plaatsvond, reed Craker voorin mee in de lijkwagen die het lichaam van Lady Di naar haar laatste rustplaats bracht. Craker ging in 2001 met pensioen na 35 jaar bij de Metropolitan Police en vijftien jaar als bodyguard voor het paleis. In 2011 was hij gast op de bruiloft van prins William en prinses Catherine.

Prins Harry schreef in zijn boek Spare uit 2023 lovend over Craker. “De chauffeur moest telkens stoppen zodat de bodyguard uit kon stappen om bloemen van de voorruit te halen. Die bodyguard was Graham. Willy en ik waren erg gesteld op hem”, deelde Harry namens zijn broer William. “We noemden hem altijd Crackers, dat vonden we hilarisch.”