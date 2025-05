Voormalige Japanse prinses Mako bevallen van eerste kind

De voormalige prinses Mako van Japan is moeder geworden. Dat heeft het Japanse hof vrijdag gemeld tijdens een persconferentie. Het geslacht van het kind en de geboortedatum zijn volgens persbureau Jiji Press niet bekendgemaakt.

Mako Komuro is de oudste dochter van de Japanse kroonprins Akishino en kroonprinses Kiko, en een nichtje van keizer Naruhito. Het kindje is het eerste kleinkind van Akishino en Kiko. Het Japanse hof besloot de geboorte van het kind aan te kondigen nadat er in andere media berichten over waren verschenen.

De 33-jarige Mako moest haar titels opgeven door haar huwelijk met een gewone burger, Kei Komuro. Het stel trouwde in oktober 2021 en verhuisde een maand later naar de Verenigde Staten.