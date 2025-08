Voormalige Range Rover koningin Elizabeth te koop

Een voormalige auto van wijlen koningin Elizabeth staat te koop. Het gaat om een Range Rover die ze in haar bezit had tussen 2006 en 2008, meldt The Telegraph.

Het voertuig beschikt nog over verschillende speciaal op maat gemaakte kenmerken die herinneren aan zijn voormalige eigenaar, zoals zijtreden, spatlappen en bescherming voor haar honden. De achterste handgrepen, die de vorstin hielpen bij het in- en uitstappen, zijn wel verwijderd. Op de motorkap van de auto is een ornament van een labrador met een korhoen in zijn bek bevestigd.

De Range Rover heeft 193.000 kilometer op de teller en wordt op 23 augustus geveild. Iconic Auctioneers schat dat het voertuig tussen de 50.000 en 70.000 pond (57.000 tot 80.000 euro) oplevert.