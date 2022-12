Vorsten Denemarken en Noorwegen houden nieuwjaarstoespraken

Koningin Margrethe II van Denemarken en koning Harald van Noorwegen houden op oudejaarsdag hun nieuwjaarstoespraken. Margrethe spreekt om 18.00 uur, Harald om 19.30 uur.

Het was volgens Noorse media nog enige tijd onduidelijk of Harald zijn nieuwjaarstoespraak wel kon houden. De 85-jarige monarch werd afgelopen maand in het ziekenhuis opgenomen met een ontsteking. Enkele dagen later mocht hij weer naar huis. Harald kampt al langer met gezondheidsproblemen. Hij heeft regelmatig krukken nodig om zich te verplaatsen en is regelmatig in het ziekenhuis te vinden.

Margrethe houdt haar speech in paleis Amalienborg. Op 1 januari geeft ze daar een nieuwjaarsbanket waar onder meer de Deense regering ook bij aanwezig is.

De twee vorsten zijn de laatste die hun toespraak houden. Zo spraken koning Willem-Alexander, de Belgische koning Filip, de Britse koning Charles en de Spaanse koning Felipe hun boodschap rond de kerstdagen al uit.