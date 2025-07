Vorsten Lezersdag 2025 in Slot Zuylen

Op woensdag 29 oktober vindt de Vorsten Lezersdag van 2025 plaats! Dit jaar is de locatie het prachtige Slot Zuylen net buiten Utrecht. Sprekers zijn juwelendeskundige Martijn Akkerman en Belgisch koningshuisdeskundige Wim Dehandschutter.

Op woensdag 29 oktober bent u vanaf 11.00 uur welkom op Slot Zuylen voor een ontvangst met koffie/thee. Het programma bestaat uit een lezing van één van onze columnisten Martijn Akkerman of Wim Dehandschutter. Beiden hebben dit jaar een boek uitgebracht en gaan daarover vertellen. U wordt bij binnenkomst ingedeeld bij één van deze lezingen. U krijgt tevens een rondgang door het slot en een uitgebreide lunch, geïnspireerd op de herfst. U kunt op eigen gelegenheid de nieuwe tentoonstelling Personeelsgeheimen – Last, Liefde & Loyaliteit bezoeken. In deze tentoonstelling zet Slot Zuylen een spotlight op het personeel achter de schermen: de kamermeisjes, koetsiers, koks en gouvernantes die het dagelijks leven draaiende hielden. In alle zalen staan vrijwilligers klaar om u alles te vertellen over het slot. Rond 15.00 uur is de dag ten einde.

Martijn Akkerman, auteur van ‘Sprekende juwelen’ Wim Dehandschutter, auteur van ‘Achter de muren van het paleis’

Tickets

Tickets à € 49,50 kunt u hier bestellen. Het aantal plaatsen is beperkt, dus reageer snel: vol = vol. Bent u verhinderd? Tickets worden niet gerestitueerd maar zijn wel overdraagbaar.

Toegankelijkheid van Slot Zuylen

Slot Zuylen is centraal gelegen en goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Belangrijk om te weten: Slot Zuylen is niet rolstoel vriendelijk en moeilijk toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn. Er is geen lift, de zalen zijn alleen via trappen te bereiken.

Over Slot Zuylen

Net buiten Utrecht ligt Slot Zuylen: een historisch kasteel waar de tijd even stil lijkt te hebben gestaan. Een woontoren uit de 13de eeuw, groeide het uit tot een elegant adellijk landhuis, eeuwenlang bewoond door de familie Van Tuyll van Serooskerken. Dankzij hen is de inrichting heel compleet bewaard gebleven. Een van de meest intrigerende bewoners was zonder twijfel Belle van Zuylen (1740–1805). Deze vooraanstaande schrijfster en denker groeide op binnen de muren van het kasteel, waar ze zich ontwikkelde tot een scherpzinnig en eigenzinnig intellectueel. Dit jaar is het slot het sprookjesachtige decor voor onze lezersdag, waarvoor wij u van harte uitnodigen.