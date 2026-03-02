Vriendin Nora Haukland was bang voor Marius Borg Høiby

Een goede vriendin van Nora Haukland heeft in de rechtbank in Oslo verklaard dat Marius Borg Høiby “controlerend en manipulatief” op haar overkwam. Ze was een beetje bang voor de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, zei ze maandag volgens Noorse media.

De getuige vertelde onder meer over een incident op een festival in Kristiansand in 2022, waar Haukland en Høiby ruzie hadden. Høiby zou haar toen bij de arm hebben gegrepen, luidkeels hebben geschreeuwd en gescholden en met een telefoon hebben gegooid. Volgens de vriendin ging hij volkomen “uit z’n dak. Ik dacht meteen: als hij zo tegen Nora praat in het openbaar, dan vind ik het ongemakkelijk om te bedenken hoe het moet zijn geweest als ze met z’n tweeën waren.”

Tijdens het verhoor kwam ook een selfie die Haukland maakte in maart 2023 ter sprake. De foto toont ogenschijnlijk een wond op de onderlip van de realityster, die ongeveer een jaar een relatie had met Høiby. Ze beschuldigt hem onder meer van mishandeling. Volgens Haukland maakte ze de bewuste foto nadat hij haar had geslagen.

De vriendin zegt dat ze het naar vond om de foto te zien. “Ik was op een bepaalde manier, helaas, niet geschokt”, getuigde ze. Volgens haar was Haukland altijd “heel vrolijk en energiek”, maar werd ze gedurende haar relatie met Høiby somberder en trok ze zich steeds verder terug. De vriendinnengroep wist niet goed wat ze daarmee moesten doen.