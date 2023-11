Vroegere perschef Buckingham Palace noemt scènes The Crown onzin

Dickie Arbiter, de voormalige perschef van Buckingham Palace, stelt dat afleveringen van The Crown rondom de dood van prinses Diana niet stroken met de werkelijkheid. Verschillende scènes zijn “absolute onzin”, zegt Arbiter tegen Deadline.

Diana wordt in het laatste seizoen van de populaire Netflix-serie gespeeld door Elizabeth Debicki. Arbiter is met name kritisch op de scène waarin prins Charles, gespeeld door Dominic West, het nieuws van Diana’s dood vertelt aan prins William en prins Harry. “De scène waarin Charles zijn zoons vertelt over de dood van hun moeder was zo ongevoelig, het was zo onnodig. De dood van hun moeder is nog steeds moeilijk voor hen beiden.”

De scène tussen Charles en koningin Elizabeth waarin wordt besloten wat met het lichaam van Diana moest gebeuren na haar dood, bestempelt hij als “absolute onzin”. “Zo is het gewoon niet gebeurd. Natuurlijk zou er een vliegtuig beschikbaar worden gesteld om haar lichaam vanuit Frankrijk naar huis te brengen.” In de serie wordt, volgens hem onterecht, een ander beeld geschetst. “De koningin was de eerste die ermee instemde”, meent hij.

Vertroebeld beeld

Verder ontkracht Arbiter onder meer scènes over de voorbereidingen voor Diana’s begrafenis en stelt hij zei dat prins William niet veertien uur lang verdween nadat hij hoorde van de dood van zijn moeder, zoals in de serie wordt verteld.

Arbiter vreest dat dat het wereldwijde publiek “elk woord” van de serie gelooft. “Ik denk niet dat het de royals heeft beschadigd”, zei hij hier eerder over. “Wat het wel heeft gedaan, is mensen een soort vertroebeld beeld geven van hoe de personages in werkelijkheid waren.”

Zorgvuldig

Netflix wilde geen commentaar geven aan Deadline.

De producers van The Crown lieten eerder dit jaar weten het verhaal rondom de dood van Diana met zorg te vertellen. “We zijn bedachtzame mensen en we zijn gevoelige mensen”, stelde uitvoerend producent Suzanne Mackie. “Er zijn hele zorgvuldige, lange gesprekken geweest over hoe we het zouden gaan doen.”