Vrouw die stoel koning Felipe stal heeft spijt

De vrouw die afgelopen week op Mallorca een stoel uit een restaurant stal waarop de Spaanse koning Felipe kort daarvoor had geluncht heeft spijt van haar actie. In een interview met de lokale krant Diario de Mallorca zegt ze dat ze dat niet had moeten doen.

Rosa Alonso stelt dat ze de zetel niet meenam om er geld mee te kunnen verdienen. “Het was om persoonlijke redenen, vanwege de bewondering en het respect dat ik voel voor de koning en zijn familie.” Het gebeurde in een opwelling, vervolgt ze. “Het was niet met voorbedachten rade.”

De vrouw zag Felipe op het terras zitten en wachtte ruim twee uur tot de koning en zijn gevolg vertrokken waren. “Ik deed alsof ik de stoel bij een andere tafel wilde zetten en toen niemand keek, nam ik hem mee naar huis. Mijn hart bonsde in mijn keel.”

Wil stoel kopen

Alonso zegt dat ze nooit eerder iets heeft gestolen. Ze wil nu met de restauranteigenaar in gesprek om de stoel terug te geven of ervoor te betalen. Mogelijk kan de zetel later geveild worden voor een goed doel.

Felipe zit sinds vorige week met zijn gezin op Mallorca. Hij brengt zijn zomervakantie traditiegetrouw door op het Spaanse eiland.