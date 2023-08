Vrouw steelt stoel waarop koning Felipe zat uit restaurant

Een vrouw afkomstig van het eiland Mallorca claimt dat ze de stoel heeft gestolen waarop de Spaanse koning Felipe dinsdag lunchte in een restaurant in Palma. Ze nam de zetel mee in de overtuiging dat het haar geluk zal brengen, schrijft de lokale krant Diario de Mallorca.

Felipe lunchte samen met een groep vrienden bij het restaurant Vermutería San Jaime, bevestigt de eigenaar aan de krant. Hij kon echter niet bevestigen dat er sindsdien een stoel verdwenen is.

De vrouw zegt dat ze Felipe op het terras opmerkte en vervolgens wachtte tot de koning en zijn gevolg vertrokken waren. Daarna greep ze haar kans en nam ze het meubelstuk waarop Felipe had gezeten mee naar huis. Een foto die ze maakte van de stoel komt overeen met het meubilair van het restaurant. Voor zover bekend heeft de actie nog geen gevolgen voor de dief. Ze vreest wel dat haar actie is vastgelegd door bewakingscamera’s.

Felipe zit sinds deze week met zijn gezin op Mallorca. Hij brengt zijn zomervakantie traditiegetrouw door op het Spaanse eiland.