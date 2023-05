Vrouw zwaargewond na aanrijding politie-escorte Sophie

Een vrouw is zwaargewond geraakt toen zij werd aangereden door een motorrijder die Sophie, de hertogin van Edinburgh, begeleidde. De vrouw van in de 80 is inmiddels naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde woensdagmiddag in Londen. De politie van de Engelse hoofdstad zegt dat de oorzaak van het ongeluk nog wordt onderzocht.

De hertogin liet via Buckingham Palace weten te bidden voor de gewonde vrouw en haar familie. Een woordvoerder voegde daaraan toe dat Sophie dankbaar is voor de snelle reactie van de hulpdiensten en op de hoogte zal blijven van de ontwikkelingen. “Verder commentaar op dit moment zou niet gepast zijn terwijl het incident wordt onderzocht”, aldus Buckingham Palace.