VS vervolgen Saudische kroonprins niet voor moord Khashoggi

De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman wordt in de Verenigde Staten niet vervolgd voor zijn rol bij de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi, die in de VS werkte en het Saudische regime bekritiseerde. De rechtbank verwerpt een rechtszaak omdat de kroonprins als premier van Saudi-Arabië onschendbaarheid geniet.

De rechter spreekt zijn onbehagen uit over de hele gang van zaken, ook gezien de “geloofwaardige beschuldigingen”, melden Amerikaanse media. Maar de rechtbank wijst erop dat de Amerikaanse regering-Biden benadrukt dat de prins politieke immuniteit heeft. De zaak, aangespannen door de verloofde van Khashoggi, was volgens media een laatste wanhopige poging om de kroonprins aansprakelijk te stellen voor de moord in 2018.

De koning van Saudi-Arabië besloot de kroonprins in september minister-president te maken, een functie die gewoonlijk wordt bekleed door de koning zelf. Mensenrechtenactivisten spreken over een truc om verantwoordelijkheid voor de moord op Khashoggi te ontlopen.

Khashoggi, een criticus van het Arabische regime, werd ruim vier jaar geleden vermoord in het Saudisch consulaat in Turkije. Zelf ontkent de kroonprins iets met de moord te maken te hebben.