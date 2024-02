VS vinden boek prins Harry ‘geen bewijs’ voor drugsgebruik

De memoires van de Britse prins Harry zijn geen “bewijs” dat hij ooit drugs heeft gebruikt. Hij zou dat ook opgeschreven kunnen hebben om meer boeken te verkopen. Dat heeft een advocaat van de Amerikaanse overheid volgens The Telegraph vrijdag in een hoorzitting over de visumaanvraag van de hertog van Sussex gezegd.

De zaak is aangespannen door denktank Heritage Foundation, die vindt dat de jongste zoon van koning Charles eigenlijk geen Amerikaans visum had moeten krijgen vanwege zijn verleden van drugsgebruik. In de VS kunnen de autoriteiten een visum weigeren op basis van vroegere “drugs- of criminele activiteiten”.

In zijn memoires Spare schrijft Harry onder meer over hoe hij experimenteerde met drugs. Als tiener gebruikte de prins cocaïne en hij stipt een voorval met paddo’s in de woning van actrice Courteney Cox aan. Ook rookte hij wiet na zijn eerste date met Meghan in 2016.

Openbaar

De advocaat van de Amerikaanse overheid vindt dat niet per se bewijs. “Iets in een boek zeggen maakt het niet noodzakelijk waar.”

Het is onduidelijk of Harry zijn drugsgebruik heeft aangegeven toen hij in 2020 naar de VS kwam. Heritage Foundation wil dat zijn aanvraag openbaar wordt gemaakt.