Waakhond vindt geen bewijs van pesten bij goed doel prins Harry

De Britse waakhond voor goede doelen acht niet bewezen dat er sprake was van wijdverspreid pesten bij goededoelenorganisatie Sentebale. Dat heeft de Charity Commission na onderzoek gemeld. De organisatie kwam dit jaar in opspraak door een ruzie tussen prins Harry en de voorzitter van Sentebale.

De zoon van koning Charles was tot maart van dit jaar beschermheer van de in Lesotho gevestigde instelling. Voorzitter Sophie Chandauka beschuldigde hem van “pesten en intimidatie”. In de persverklaring stelt de Charity Commission dat er geen aanwijzingen zijn gevonden voor “wijdverbreid of systematisch pesten of intimidatie”. De waakhond erkent wel dat enkele partijen in het geschil het gevoel hadden slecht behandeld te zijn en “dat dit mogelijk persoonlijke gevolgen voor hen heeft gehad”.

De commissie stelt verder dat alle partijen fout zaten door hun ruzie publiekelijk uit te vechten. “Het onvermogen om geschillen intern op te lossen heeft de reputatie van de liefdadigheidsinstelling ernstig geschaad en het vertrouwen van het publiek in liefdadigheidsinstellingen in het algemeen in gevaar gebracht”, aldus de toezichthouder. Sentebale zei op haar website de conclusies van de Charity Commission te verwelkomen en het actieplan van de commissie te omarmen.

Harry richtte Sentebale in 2006 samen met prins Seeiso van Lesotho op. Het goede doel zet zich in voor wezen in Afrika.