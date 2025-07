Waardering koning Filip voor tweede jaar op rij gestegen

De Belgen hebben koning Filip voor het tweede jaar op rij een hogere waardering gegeven. Dat komt naar voren uit de De Grote Peiling – Koningshuis van HLN, VTM Nieuws en RTL. Filip krijgt een 6,9 van het publiek.

De Belgische vorst scoorde in 2023 nog een 5,9 en vorig jaar haalde hij een 6,6. Het Laatste Nieuws (HLN) wijst op een aantal initiatieven die mogelijk hebben bijgedragen aan de hogere populariteit van de koning. Zo mochten Belgen voor zijn 65e verjaardag een vraag aan de koning stellen en werd de kersttoespraak in een nieuw jasje gestoken. Filip is volgens HLN wel populairder in Vlaanderen dan in Wallonië: 66 procent van de Vlamingen is tevreden over Filip tegenover 53 procent van de Walen.

De peiling werd afgenomen in aanloop naar de Belgische nationale feestdag, komende maandag. Filip, die sinds 2013 koning is, krijgt wel minder waardering dan zowel zijn vrouw koningin Mathilde als dochter prinses Elisabeth. Mathilde haalt een 7 en Elisabeth is met een 7,1 het populairste lid van het Belgische koningshuis.