De rij om koningin Elizabeth opgebaard te zien liggen in Westminster Hall in Londen is na een pauze van enkele uren heropend. Rouwenden zijn gewaarschuwd voor een wachttijd van meer dan 24 uur. Bovendien koelt het ’s nachts af.

Ondertussen zijn koning Charles III en koningin-gemalin Camilla terug in Londen na een bezoek aan Wales.