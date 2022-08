Warm ontvangst voor Margrethe op tweede dag zomercruise

Koningin Margrethe heeft dinsdag een bezoek gebracht aan de gemeente Slagelse. De visite van de Deense vorstin maakt onderdeel uit van haar jaarlijkse zomercruise, waarmee ze maandag is begonnen.

In Slagelse, in de regio Seeland, kon de koningin rekenen op een warm ontvangst. In het zonnige weer werd ze onthaald door tientallen landgenoten die Margrethe toejuichten en zwaaiden met vlaggetjes, zo is te zien op beelden die het Deense hof online heeft gezet.

Voor Margrethe was een druk programma samengesteld. Zo maakte ze een rit in antieke bus uit het plaatselijke museum, bracht ze een bezoek aan een brouwerij en recyclingbedrijf en was er muziek toen de koningin langs de plaatselijke muziekschool ging.

Aan het slot van de dag keerde Margrethe terug op het koninklijke schip Dannebrog. Daarmee bezoekt ze deze week ook de plaatsen Fejø, Askø, Lilleø en Frederiksberg. Maandag was de koningin in Korsør.