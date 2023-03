Water heeft koning Willem-Alexander ‘nooit losgelaten’

Hoewel koning Willem-Alexander al jaren niet meer werkt met water, heeft het onderwerp hem “nooit losgelaten”. Dat vertelde de vorst woensdag aan het ANP tijdens de VN-waterconferentie in New York.

Willem-Alexander was, totdat hij vanwege het koningschap in 2013 zijn andere functies neerlegde, onder meer voorzitter van een commissie die advies over watermanagement gaf aan de verantwoordelijke minister. Na zijn vertrek bleef de koning “altijd in contact” met meerdere oud-collega’s. “Een paar waren ook weer hier in verschillende hoedanigheden en omstandigheden.”

Het water blijft een belangrijk thema voor hem. “Het wordt steeds belangrijker naarmate de wereldbevolking toeneemt en de vraag naar water toeneemt”, legt hij uit. “Het wordt steeds schaarser. We moeten er steeds beter mee omgaan.”

Daarom is de koning blij dat Nederland medeorganisator is van de waterconferentie. “Heel mooi dat we hier als Nederland een leidende rol in kunnen spelen. We hebben eeuwenlange ervaring met water.”