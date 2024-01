Website Deense koningshuis tijdelijk offline door aanpassingen

De website van het Deense koningshuis is tijdelijk offline door aanpassingen die worden doorgevoerd. Dat valt te lezen in een melding bij opening van de website.

“Het is momenteel niet mogelijk om toegang te krijgen tot kongehuset.dk, omdat er relevante wijzigingen worden aangebracht als gevolg van de troonswisseling”, luidt de melding die in beeld verschijnt. Het Deense hof adviseert mensen in de tussentijd de officiële pagina’s van het Deense koningshuis op Facebook en Instagram te raadplegen.

De wijzigingen die worden doorgevoerd, hebben te maken met de troonswisseling die zondagmiddag plaatsvindt. Margrethe doet na 52 jaar afstand van de troon. Haar zoon Frederik volgt haar op als koning van Denemarken.