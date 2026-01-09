Weer boek over Marius Borg Høiby op komst

In Noorwegen verschijnt binnenkort opnieuw een boek over Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit. Het is het derde boek over de in opspraak geraakte Høiby in korte tijd.

Het nieuwe project is van de hand van Dagens Næringsliv-journalist Eva Grinde. Ze bevestigt de komst van het boek aan Aftenposten, maar wil verder geen details over de inhoud geven. Ook is nog niet duidelijk wanneer het boek wordt uitgebracht.

Eind vorig jaar werden al twee boeken over de stiefzoon van kroonprins Haakon uitgebracht. Hij wordt onder meer beschuldigd van verkrachting en mishandeling. Høiby probeerde de publicatie van een van de boeken tegen te houden, maar kreeg geen gelijk van de rechter.