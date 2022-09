Weerwind: contact tussen Taghi en Mohammed B. kan worden gestopt

Het is volgens minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) juridisch mogelijk om contact binnen de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, bijvoorbeeld tussen criminelen Ridouan Taghi en Mohammed B., stop te zetten. Of dit ook al is gebeurd, kan een woordvoerder van de minister niet zeggen.

Weerwind reageert hiermee op berichtgeving van De Telegraaf. Volgens de krant zijn er signalen dat prinses Amalia doelwit zou zijn van de ‘Mocro-maffia’, en dat Taghi en B. elkaar vaak brieven schrijven met Koranverzen. Mogelijk staan in deze brieven gecodeerde boodschappen, aldus de krant.

Volgens Weerwind wordt “geen maatregel geschuwd” in de strijd tegen georganiseerde misdaad, maar voorbeelden geeft zijn woordvoerder niet. De minister komt “op korte termijn met een voorstel voor meer toezichtsmaatregelen en indien noodzakelijk aangescherpte wetgeving”, aldus het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD), de politie noch het Openbaar Ministerie (OM) willen ingaan op berichtgeving van De Telegraaf over de verhoogde beveiliging van prinses Amalia.