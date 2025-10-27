Weerwoord toegevoegd aan boek Marius Borg Høiby

Aan het boek Hvite striper, sorte får (Witte strepen, zwarte schapen) over Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, wordt een weerwoord van zijn advocaten toegevoegd. Ook worden verklaringen van de politie en het hof opgenomen in een nieuwe druk, meldt de Noorse krant Aftenposten. Volgens de uitgeverij hebben de auteurs de wijziging op eigen initiatief toegevoegd.

Vrijdag werd bekend dat Høiby’s advocaten naar de rechter stappen om de verkoop van het boek, dat sinds 20 oktober in de winkels ligt, te stoppen. Volgens Noorse media vindt volgende week een zitting plaats in de rechtbank van Oslo.

Het boek beschrijft onder meer Høiby’s sociale kring, vermeende contacten met drugscriminelen en cocaïnegebruik. Het Noorse hof stelde vorige week dat er “onwaarheden, ongedocumenteerde beschuldigingen en insinuaties” in staan. Ook de advocaten van Høiby vonden dat het boek “vol geruchten en halve waarheden” staat.

Eerder erkende de uitgever al een aantal fouten. Die worden hersteld in de volgende druk.