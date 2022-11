Weg voor Buckingham Palace met vlaggen versierd voor staatsbezoek

De weg voor Buckingham Palace is volgehangen met Britse en Zuid-Afrikaanse vlaggen, meldt het Britse koninklijk huis maandag. De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa en zijn vrouw brengen van dinsdag tot en met donderdag een bezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles en koningin-gemalin Camilla ontvangen het paar op Buckingham Palace.

“Voorbereidingen voor het staatsbezoek van de president van Zuid-Afrika zijn in volle gang!”, luidt de tekst bij het bericht. Het is het eerste staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk sinds Charles koning is.

Het laatste inkomende staatsbezoek is van drie jaar geleden. In juni 2019 kwamen de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump en zijn vrouw Melania naar het land.