Weinig kans op Britse royals bij Spelen na boycot Johnson

De kans lijkt klein dat er volgend jaar iemand van het Britse koningshuis aanwezig is bij de Olympische Winterspelen in Beijing. Premier Boris Johnson kondigde woensdag een diplomatieke boycot van het sportevenement aan vanwege de slechte behandeling van de Oeigoeren in de provincie Xinjian.

Johnson zei dat er in ieder geval geen ministers gaan naar het sportevenement in de Chinese hoofdstad, dat in februari wordt gehouden. Britse sporters gaan wel gewoon naar China. De premier liet overigens wel ruimte open voor de mogelijkheid dat er toch iemand van het koningshuis wil afreizen. Prinses Anne is voorzitter van het Brits olympisch comité.

Het Verenigd Koninkrijk is het derde land dat een boycot afkondigt, na de Verenigde Staten en Australië. Inmiddels heeft ook Canada zich bij de groep aangesloten.

Willem-Alexander

Dinsdag werd al bekend dat koning Willem-Alexander evenmin naar de Winterspelen gaat. Hij gaat echter niet vanwege de coronapandemie. Die beslissing is “al geruime tijd” geleden genomen, zei demissionair minister Ben Knapen (Buitenlandse Zaken).

De koning was ondanks zijn erelidmaatschap van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) afgelopen zomer ook niet aanwezig bij de Zomerspelen in Tokio. De Japanse keizer was er wel bij. Hij verrichtte de opening. Prins Albert van Monaco en groothertog Henri van Luxemburg waren de enige twee andere aanwezige royals. Zij zijn allebei lid van het IOC.