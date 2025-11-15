Weinig royals bij viering Belgische Koningsdag

De Belgische viering van Koningsdag is zaterdag door weinig leden van de koninklijke familie bijgewoond. Naast prinses Astrid waren prins Laurent en prinses Claire bij de plechtigheid aanwezig.

Traditiegetrouw komen leden van de Belgische koninklijke familie op 15 november bijeen voor een dankdienst in de Sint-Michiels-en-Sint-Goedelekathedraal in Brussel. Normaliter zijn ook koning Albert en koningin Paola bij de gelegenheid aanwezig. Onlangs werden de ouders van koning Filip niet genoemd in een aankondiging voor Koningsdag. Het is niet bekend waarom Albert en Paola verstek lieten gaan.

Op beelden van koningshuisverslaggever Wim Dehandschutter is te zien hoe prins Laurent en prinses Claire arriveren en prinses Astrid begroeten. Haar echtgenoot prins Lorenz was eveneens afwezig.

Koning Filip en koningin Mathilde zijn nooit bij de viering van Koningsdag. Volgens het Belgische hof is dat omdat de koning zichzelf niet kan vieren.