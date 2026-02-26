Welsh plaatsje loopt uit voor bezoek William en Catherine

Prins William en prinses Catherine zijn donderdag als sterren ontvangen tijdens een bezoek aan Wales. Volgens The Telegraph trotseerden honderden mensen de stromende regen om een glimp van de twee op te vangen. De krant spreekt zelfs van “Walesmania”.

William en Catherine stelden de wachtende bewoners van Llanidloes niet teleur en namen uitgebreid de tijd om zoveel mogelijk mensen wat aandacht te geven. Zo speelde de prinses steen, papier, schaar met schoolkinderen, poseerde het stel voor selfies met tieners en wisselden ze warme woorden uit met de oudere gemeenschap.

De prins en prinses gingen bovendien niet met lege handen naar huis. Zo kreeg Catherine een zelfgemaakte ketting van een meisje omgehangen en waren er onder meer bloemen, tekeningen en chocolaatjes. Ook kregen ze een hele lamsbout van de plaatselijke slager aangeboden, maar daar bedankte het stel voor omdat ze die niet konden meenemen.