Wereldexpo Osaka opent zaterdag in bijzijn van keizer Naruhito

In aanwezigheid van de Japanse keizer Naruhito vindt zaterdag in de Japanse stad Osaka de openingsceremonie plaats van de Wereldtentoonstelling 2025. Zondag gaan de poorten open voor het publiek.

De expo bevindt zich op het kunstmatige eiland Yumeshima en wordt omringd door een grote houten structuur van ongeveer twee kilometer lang en tot twintig meter hoog, volgens de organisatoren de grootste ter wereld. Het bouwwerk moet diversiteit en eenheid uitstralen.

Meer dan 160 landen, regio’s en internationale organisaties zullen in hun paviljoens tot 13 oktober ideeën presenteren over de toekomstige maatschappij. De organisatoren verwachten 23 miljoen bezoekers. Osaka had in 1970 ook al een wereldexpo, die meer dan 64 miljoen bezoekers trok.

Het Nederlandse paviljoen is een rechthoekig gebouw met centraal een grote lichtgevende bol, die een door de mens gemaakte zon symboliseert als schone en onuitputtelijke energiebron op basis van waterkracht, aldus de Rijksoverheid.