Wereldpers strijkt neer bij ziekenhuis voor prinses Catherine

Het nieuws dat prinses Catherine is opgenomen in het ziekenhuis, trekt wereldwijd aandacht van de media. Op beelden is te zien dat talloze journalisten en cameraploegen zich voor de London Clinic, een privéziekenhuis in het centrum van de Engelse hoofdstad, hebben verzameld.

De pers wacht aan de overkant van de weg op updates over de gezondheid van de vrouw van prins William. Bronnen zeggen tegen The Telegraph dat de prinses van Wales het goed maakt en dat Kensington Palace voorlopig geen details geeft. Het ziekenhuis wordt beveiligd door enkele agenten.

Het hof liet eerder woensdag weten dat prinses Catherine is geopereerd aan haar buik. Het ging om een geplande operatie en ze moet nog tien tot veertien dagen blijven. Daarna zal Catherine thuis verder herstellen.

Woensdag werd ook bekend dat koning Charles binnenkort onder het mes gaat. Hij wordt volgende week geopereerd aan zijn prostaat.