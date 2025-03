Werkbezoek koning aan hospice en ziekenhuis over palliatieve zorg

Koning Willem-Alexander gaat donderdag 3 april samen met staatssecretaris Vicky Maeijer van Langdurige en Maatschappelijke Zorg naar een hospice en een ziekenhuis in Amersfoort. Het werkbezoek staat in het teken van palliatieve zorg, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst woensdag bekend.

Bij het hospice spreken de koning en de staatssecretaris met medewerkers en vrijwilligers over de samenwerking tussen verschillende zorgverleners in de regio. Ook bespreken zij de palliatieve zorg zelf, het verlenen van zorg in de laatste levensfase als iemand niet meer beter wordt.

Aansluitend vindt het bezoek aan het ziekenhuis plaats waar de koning en de staatssecretaris met patiënten en hun naasten praten over hun ervaringen met palliatieve zorg. Willem-Alexander en Maeijer spreken tot slot met verschillende zorgverleners en deskundigen over de regionale en landelijke plannen om palliatieve zorg een vanzelfsprekend onderdeel van de reguliere zorg te maken.