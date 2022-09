Wessexes praten met mensen in rij bij Buckingham Palace

De graaf en gravin van Wessex hebben de handen van verschillende Britten geschud die zaterdag in de rij staan om koningin Elizabeth de laatste eer te bewijzen. Prins Edward en zijn vrouw Sophie begroetten de mensen bij The Mall, de weg die leidt naar Buckingham Palace.

Mensen zwaaiden vanuit de rij zodra ze de graaf en gravin in het oog kregen. Ieder liep naar een groepje mensen toe om hen te ontmoeten. Sophie wist eerst niet hoe ze bij de menigte moest komen door het hekwerk, maar ze probeerde zo dichtbij mogelijk te komen. Niet veel later wees het publiek haar erop dat het hekwerk voor haar werd verplaatst, waarna ze dichter bij de mensen in de rij kwam staan. Ook Edward, de jongste zoon van de op 96-jarige leeftijd overleden vorstin Elizabeth, sprak met een paar mensen.

In Westminster Hall kunnen mensen langs de kist lopen en hun deelneming betuigen. Duizenden mensen staan daarom in de rij. Afscheid nemen kan tot maandagochtend 06.30 uur, de dag van de staatsbegrafenis.

Ook andere leden van het Britse koninklijk huis zochten de mensen op die voor de vorstin in de rij staan. Edwards broer, koning Charles, en prins William hebben zaterdag ook met mensen gesproken die in Londen in de rij stonden.