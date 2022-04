Westminster Abbey feliciteert Catherine en William met trouwdag

Westminster Abbey heeft de Britse prins William en zijn vrouw Catherine via en bericht op sociale media gefeliciteerd met hun trouwdag. Het is vrijdag precies elf jaar geleden dat de hertog en hertogin van Cambridge elkaar het jawoord gaven in de Londense kerk.

“We wensen de hertog en hertogin van Cambridge een hele fijne trouwdag vandaag! De koninklijke hoogheden trouwden in de Abbey op deze dag in 2011”, schrijft iemand van de kerk op Twitter. Bij het bericht plaatst de kerk een foto waarop het kersverse bruidspaar de kerk weer verlaat. Op de achtergrond staan enkele bruidskinderen en prins Harry, de broer van William.

Vanuit de koninklijke familie zelf zijn er vrijdagmiddag nog geen felicitaties voor het echtpaar op sociale media gedeeld. Vorig jaar, toen het stel zijn tinnen bruiloft vierde, plaatsten onder anderen Harry en Meghan online een felicitatie.