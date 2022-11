Wetswijziging voor nieuwe invallers Charles stap dichterbij

Het Britse Hogerhuis heeft het verzoek van koning Charles om zijn zus prinses Anne en broer prins Edward toe te voegen aan de lijst van zogeheten Counsellors of State, de mensen die voor hem mogen invallen, in behandeling genomen. Een wetsvoorstel wordt volgende week al verwacht, melden Britse media.

Maandag kwam naar buiten dat Charles formeel had gevraagd om Anne en Edward Counsellors of State te maken. In de verklaring zei de Britse monarch dat hij zijn zus en broer erbij wil hebben “om de voortgang van openbare zaken” te waarborgen.

Counsellors of State zijn bij wet bevoegd om officiële taken uit te voeren namens koning Charles voor het geval hij bijvoorbeeld ziek is of in het buitenland is voor een reis. Die rol wordt doorgaans vervuld door de echtgenoot van de zittende vorst en de volgende vier volwassenen in de lijn van opvolging. Sinds het overlijden van koningin Elizabeth zijn dat na koningin-gemalin Camilla prins William, prins Harry, prins Andrew en zijn dochter prinses Beatrice.

Buitenspel

Volgens Britse media worden door het toevoegen van Anne en Edward de laatste drie ‘buitenspel’ gezet. Harry en Andrew zijn geen volwaardig leden meer zijn van de Britse koninklijke familie en ook Beatrice onderneemt momenteel geen officiële taken voor de ‘firm’. Ze werkt voor een Amerikaans technologiebedrijf.

De drie blijven vermoedelijk hun titel als Counselor of State wel behouden. Experts zeggen tegen Britse media dat het veel makkelijker is om de pool uit te breiden dan om mensen van de lijst te schrappen.