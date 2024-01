WHO-baas prijst sjeik VAE om opvang zieken uit Gazastrook

Het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie, Tedros Adhanom Ghebreyesus, heeft aan sjeik Mohamed bin Zayed Al Nahyan zijn dank uitgesproken over de inzet van de Verenigde Arabische Emiraten in het opvangen van zieken en gewonden uit de Gazastrook. Dit deed hij dinsdag tijdens een ontmoeting Abu Dhabi, meldt staatspersbureau WAM.

De WHO-chef had het onder meer over het, sinds het begin van de oorlog op 7 oktober, opvangen van duizend zieke kinderen in ziekenhuizen in de VAE. Zij worden er in het bijzijn van hun familie behandeld. Daarbovenop zei het land medio november ook toe in totaal duizend kankerpatiënten te gaan behandelen, zij worden sindsdien in kleine groepen overgevlogen.

Ook bedankte Ghebreyesus de 62-jarige sjeik voor de oprichting van het veldhospitaal in de Gazastrook. De ontmoeting ging verder over de onlangs gehouden klimaattop in de VAE en welke effecten het tegengaan van klimaatverandering heeft op de gezondheidssector.