Whoopi Goldberg neemt het op voor Catherine na Photoshop-blunders

De Britse prinses Catherine krijgt bijval van Whoopi Goldberg nu zij onder vuur ligt omdat ze een foto van zichzelf met haar drie kinderen heeft bewerkt. “Sorry, maar ik ken weinig mensen die hun eigen foto’s niet manipuleren”, heeft de 68-jarige actrice gezegd in het Amerikaanse tv-programma The View.

“Ik bedoel, het enige wat je hoeft te doen om bewerkte foto’s te zien, is swipen”, vervolgde Goldberg. “Ze is misschien wel de toekomstige koningin, maar ze is nog steeds een amateurfotograaf.”

Zondag ontstond ophef over een officiële foto van Catherine met haar kinderen George, Charlotte en Louis die door het Britse koningshuis werd gedeeld. De foto, de eerste die naar buiten kwam sinds Catherine een buikoperatie onderging, bleek later bewerkt te zijn. Catherine gaf maandag in een verklaring toe dat zij de foto zelf had bewerkt.

De prinses van Wales bood daar ook haar excuses voor aan. “Zoals zoveel amateurfotografen doen, experimenteer ik soms met het bewerken”, luidde haar verklaring onder meer. Op de foto waren meerdere Photoshop-blunders te zien. Zo ontbreekt een deel van de mouw van prinses Charlotte, is de hand van Catherine wazig en klopt er iets niet aan de rits van de prinses.