Willem-Alexander als ‘popster’ uitgezwaaid in Zutphen

Het werkbezoek van koning Willem-Alexander aan SUN Nederland in Zutphen is niet onopgemerkt voorbij gegaan aan de lokale bevolking. Bij vertrek stonden tientallen mensen, onder wie talloze kinderen, hem op te wachten.

Met name de jeugd vond het bijzonder interessant dat de koning in hun stad was. Gillend vroegen ze om een hand of een boks, waar Willem-Alexander graag gehoor aan gaf. “Ik ga m’n hand nooit meer wassen”, zo riep een van de jongens nadat hij de koning een hand had gegeven.

Willem-Alexander nam ook ruim de tijd om groepsfoto’s te maken met schoolklassen en een praatje te maken met omstanders. Met nog een laatste zwaai vertrok hij daarna terug naar Den Haag.