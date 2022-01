Willem-Alexander beëdigt tweede kabinet sinds aantreden

Koning Willem-Alexander beëdigt maandag zijn tweede kabinet sinds hij in 2013 koning werd. Hij zal daarna samen met de nieuwe ministersploeg poseren voor de traditionele bordesfoto.

De traditie om een foto te maken van het nieuwe kabinet ontstond in de jaren zeventig. Het eerste kabinet-Biesheuvel was in 1971 de eerste ministersploeg. Zij lieten zich fotograferen met toenmalig koningin Juliana op de trappen van Paleis Huis ten Bosch. De volgende kabinetten ontving ze op het bordes van Paleis Soestdijk.

Koningin Beatrix zette de traditie na haar inhuldiging voort. Bijna alle dertien kabinetten in haar regeerperiode poseerden op de trappen van Paleis Huis ten Bosch. Een keer, bij het aantreden van het kabinet-Van Agt II moest er vanwege slecht weer binnen een foto worden gemaakt. Van het rompkabinet Balkenende III werd in 2006 geen officiële foto gemaakt omdat er toen te weinig nieuwe gezichten waren.

Corona

Rutte III was het eerste kabinet dat door koning Willem-Alexander werd ontvangen. De bordesscène vond in oktober 2017 op Paleis Noordeinde plaats omdat Huis ten Bosch op dat moment gerenoveerd werd. Rutte IV komt ook op de bordestrap van Noordeinde te staan.

Op de beelden die maandag worden gemaakt zal aanstaand minister van Financiën, Sigrid Kaag, ontbreken. De leider van D66, die op de foto direct aan de linkerkant van Willem-Alexander had moeten staan, heeft corona en moet daarom thuis blijven. De koning zal haar digitaal beëdigen.