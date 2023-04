Willem-Alexander benadrukt bijzondere band met Frankrijk

Koning Willem-Alexander heeft in zijn toespraak bij het staatsbanket voor de Franse president Emmanuel Macron de bijzondere band tussen Frankrijk en Nederland benadrukt. Hij verwees daarbij onder meer naar de gezamenlijke steun aan Oekraïne. Ook noemde hij de recente onrust in Frankrijk naar aanleiding van de door Macron verhoogde pensioenleeftijd.

Willem-Alexander, die zijn gehele speech in het Frans deed, roemde de “visie en dadendrang” van Macron, onder meer in de Europese steun aan Oekraïne. Vervolgens haalde hij de protesten in Frankrijk aan. Hij stelde dat hervormen “niet eenvoudig” is. “Veranderingen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen en sterke emoties oproepen. Dat is begrijpelijk. Laten we daarom trots zijn op onze vrije samenlevingen waarin iedereen op vreedzame wijze zijn stem mag laten horen”, zei Willem-Alexander.

De locatie van het diner, het paleis op de Dam, noemde de koning “een passende plek”. “Het was hier dat de eerste koning van Nederland zijn intrek nam. Lodewijk Napoleon, de broer van keizer Napoleon Bonaparte. Hij regeerde vier jaar over het koninkrijk Holland, ruim twee eeuwen geleden.”

Klimaatakkoord

Tot slot haalde de koning aan dat Parijs niet langer alleen de hoofdstad van Frankrijk is, maar ook gezien wordt als “anker” in de strijd tegen klimaatverandering. “Parijs is voor ons méér dan een centrum van cultuur en beschaving. Het is óók de stad van het Klimaatakkoord dat ons bindt aan concrete actie.”

Uiteraard blikte koning Willem-Alexander, zelf groot liefhebber van sport, ook vast vooruit op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. “Ik kijk ernaar uit!”, zei hij, waarna hij het glas hief op onder meer de gezondheid van de Franse president en de vriendschap tussen beide landen.