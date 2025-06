Willem-Alexander benadrukt gelijkgezindheid bij staatsbezoek

Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek aan Tsjechië de “gelijkgezindheid” met Nederland benoemd. Hij sprak op de eerste dag van zijn staatsbezoek, in gezelschap van de Tsjechische president Petr Pavel.

“Praag voelt voor ons dichtbij. De afstand tussen Amsterdam en Praag is minder dan 800 kilometer en dat speelt ongetwijfeld een rol. Maar een veel belangrijker oorzaak van die vertrouwdheid is de gelijkgezindheid van onze landen”, zei Willem-Alexander in zijn toespraak. “Een gelijkgezindheid die nog meer betekenis heeft gekregen door de instabiele situatie in de wereld. In tijden van onzekerheid en spanning zoekt men zijn beste vrienden op. Dus hier zijn we…”

De koning noemde ook het “veelbewogen verhaal” van Tsjechië. “Wij kunnen allemaal leren van wat hier heeft plaatsgevonden”, aldus Willem-Alexander. Hij noemde Tsjechië verder “een onmisbare partner” bij het werken aan een veilig en sterk Europa.

Door de val van het kabinet keert Willem-Alexander na afloop van het programma woensdag al terug naar Nederland. Koningin Máxima zal het bezoek op de laatste dag alleen afronden.