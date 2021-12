Willem-Alexander bezoekt corona-priklocatie

Koning Willem-Alexander bezocht vrijdagmiddag bij het Westeindeziekenhuis de GGD-locatie waar zonder afspraak een coronaprik kan worden gehaald. Hij ging daar in gesprek met mensen die in de rij stonden of zaten te wachten over waarom ze dat nog niet eerder hadden gedaan. “Geen zin om te prikken”, vertelde een man heel eerlijk.

In het voorafgaande gesprek met medewerkers van de GGD kwam ook naar voren dat onder verschillende bevolkingsgroepen en in diverse wijken nog veel onwetendheid was over de vaccinatie. “Hoe kan het zijn dat mensen dat niet weten?”, vroeg de koning met enig ongeloof. Ook de aarzelingen, valse informatie en angst kwamen ter sprake. “Ze waren er niet aan toe gekomen”, was een veel gehoorde reden om nu pas een vaccinatie te halen. “We zetten op deze manier nog tweeduizend prikken in de week, het gros in Den Haag en ook vaak een eerste prik”, aldus directeur Anneke de Boer.

Willem-Alexander vroeg zich hardop af waarom het geven van boosterprikken niet meteen was opengegooid voor iedereen boven de zestig, in plaats van het prikken in kleine doelgroepen. Dat maakte het volgens hem moeilijker, bijvoorbeeld ook omdat iedereen eerst een afspraak moet maken. De koning vertelde zelf “zeker” van plan te zijn een boosterprik te halen tegen het coronavirus. Willem-Alexander (54) wacht daarvoor wel tot hij aan de beurt is. “Ik moet eerst de oproep voor onder zestigjarigen afwachten.”