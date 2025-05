Willem-Alexander bezoekt in Osaka expositie over schip De Liefde

Koning Willem-Alexander heeft donderdag in Osaka de expositie A New Dawn on Common Ground bezocht. De tentoonstelling in het Osaka Castle Museum belicht de 425-jarige samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Nationaal Archief heeft een aantal bijzondere stukken in bruikleen gegeven, die de koning met interesse bekeek.

De tentoonstelling vertelt het verhaal van de reis en aankomst van het eerste Nederlandse schip De Liefde in Japan in 1600. Deze reis wordt gezien als het begin van de relatie tussen de twee landen. Een van de hoogtepunten van de expositie is een replica van De Liefde.

Willem-Alexander was woensdag al aangekomen in Japan, in het kader van de World Expo 2025 in Osaka. Hij bezocht een Nationale Dag in het Nederlandse paviljoen, waar hij een toespraak hield.