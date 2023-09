Willem-Alexander bezoekt openluchtvoorstelling in Vlaardingen

Koning Willem-Alexander heeft een deel van de openluchtvoorstelling genaamd Het Verhaal van Vlaardingen bijgewoond aan de Oosthavenkade in Vlaardingen. De koning bracht vrijdag een bezoek aan de stad, die dit jaar 750 jaar stadsrechten heeft en dat een jaar lang viert. Dat gebeurt onder meer met deze voorstelling.

“Meer dan 250 lokale acteurs, dansers, zangers, een orkest en begeleidende beelden vertellen over het verleden, heden en de toekomst van Vlaardingen”, schrijft het koninklijk huis na het bezoek op Instagram. “De openluchtvoorstelling maakt onderdeel uit van het jubileumjaar ter viering van dat Vlaardingen 750 jaar geleden stadsrechten verkreeg. In het jubileumjaar is aandacht voor de rijke geschiedenis van de stad.”

Eerder op de dag ontmoette de koning Vlaardingers in een historisch haringpakhuis waar zich nu het internationale familiebedrijf J. de Jonge Group bevindt. Daarbij is onder meer gesproken over hun band met de stad.