Willem-Alexander bezoekt project voor statushouders in Rotterdam

Koning Willem-Alexander heeft vrijdag een bezoek gebracht aan een project dat statushouders in Rotterdam helpt om zich thuis te laten voelen in de stad. Tijdens zijn bezoek sprak de koning met onder meer initiatiefnemers en oud-deelnemers.

Initiatief SamenDoorSamen van Stichting Mano organiseert sinds 2016 workshops waarmee statushouders worden begeleid in zelfredzaamheid, integratie en participatie in de stad. Ze leren onder meer hoe zij hun netwerk kunnen vergroten en hoe ze zich kunnen oriënteren op bijvoorbeeld een studie, werk of een vrijwilligerstaak. Het project neemt deel aan het programma Meedoen, Samen uit de Armoede van het Oranje Fonds waar Willem-Alexander en zijn vrouw Máxima beschermpaar van zijn.

Willem-Alexander hoorde tijdens de gesprekken onder meer over de toekomstplannen van het project als ook over de uitdagingen waar het sinds de coronacrisis mee te maken heeft gekregen. Aansluitend ging de koning in gesprek met redacteuren van De Nieuwe Rotterdammert, een krant die gemaakt wordt door statushouders. Met behulp van de journalistiek leren de medewerkers van de krant de Nederlandse taal, de stad ontdekken en andere Rotterdammers kennen.