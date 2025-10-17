Willem-Alexander bezoekt woonzorglocatie Leemwierde in Almere

Koning Willem-Alexander gaat dinsdag 28 oktober langs bij de nieuwe woonzorglocatie Leemwierde in Almere Haven. Leemwierde is een woonomgeving waar ouderen met ondersteuning van zorgverleners en mantelzorgers langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

Leemwierde bestaat uit vijftig studio’s en heeft alle vormen van ouderenzorg op één plek, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) vrijdag in de aankondiging. De koning krijgt een rondleiding door het gebouw en gaat in gesprek met zorgverleners, cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers. Ook bekijkt Willem-Alexander de tijdelijke en permanente verblijven van de woonomgeving en bezoekt hij de huiskamer van mensen met dementie.

De koning bracht vorige maand ook een bezoek aan Almere. Hij ging toen samen met koningin Máxima langs bij het stadsdeel Almere Poort als onderdeel van het streekbezoek aan Flevoland.